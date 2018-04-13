Emre'den flaş Galatasaray açıklaması!

Bu hafta sonu Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu mini toplantılar yaparak arkadaşlarını sakin kalmaları konusunda telkin ediyor.

Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, kritik Galatasaray maçı öncesinde dümene geçti. Yerli oyuncularla birlikte bir yemek organize eden tecrübeli isim, antrenmanlarda da, saha dışında da takım arkadaşlarıyla sürekli mini toplantılar gerçekleştiriyor.

Türk Telekom Stadyumu'nda kendilerini bekleyen atmosfer hakkında da sürekli arkadaşlarına aktarım yapan Emre, "3 maçtır orada yenilmiyoruz fakat bu defa bizi çok farklı bir atmosfer bekliyor. Sakin kalır ve oyunumuzu oynarsak bu atmosfer bizi etkilemez. Bunu yapacak tecrübeye sahibiz. Kulaklarımızı kapayıp oyunumuzu oynayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynarsak dakikalar geçtikçe işimiz kolaylaşacaktır"gibi ifadeler kullandı.

Kaynak: Ajanslar