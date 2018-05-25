Emre Mor'dan flaş açıklama: "Galatasaray'a gelmek istiyorum!"

Emre Mor, Galatasaray'a transfer olmak istediğini açıkladı.

Transfer çalışmalarına start verilmesi için yeni oluşacak olan yönetimi bekleyen Fatih Terim ve ekibi, diğer yandan da listesindeki isimler ile dirsek temasına başladı.

Fatih Terim'in A Milli Takım'daki prenslerinden olan ve formayı vermekte tereddüt etmediği Emre Mor konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Celta Vigo'nun büyük umutlar ile transfer ettiği ancak İspanyol temsilcisinde disiplinsiz hareketleri nedeniyle problemler yaşayan Emre Mor, Fatih Terim'e yardımcısı Levent Şahin aracılığıyla haber gönderdi.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYORUM

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen ve bu doğrultuda Terim'e haber gönderen Emre Mor'un Celta'dan aldığı yıllık ücret üzerinden de indirim yaparak sarı-kırmızılı formayı giymeye razı olduğunu da Şahin'e iletti.

TERİM DE İSTİYOR

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de Emre Mor'un transferi için oldukça istekli.

Belirlenecek olan yeni yönetimin ardından Emre Mor'un kiralık transferi için Celta ile görüşmelere başlanacak ancak transfer sürecindeki en büyük engel, Celta'nın bu transferden bonservis bedeli talep etmesi olarak gözüküyor.

Galatasaray, Emre Mor'u kiralık olarak kadrosuna katamazsa farklı alternatif planlarını ve satın alma opsiyonlu tekliflerini masanın üzerine koyacak.

Kaynak: ajanslar