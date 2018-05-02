Emre Mor'a kötü haber: Yine kadro dışı

Emre Mor disiplinsiz hareketler yaptığı sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor, teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından bu sezon ikinci kez kadro dışı bırakıldı.

İspanyol Mundo Deportivo'nun haberine göre, daha önce disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Emre Mor'un bu kez kadro dışı bırakılma sebebi olarak ise, antrenmanda yaptığı disiplinsiz hareketler ve bir pozisyonda takım arkadaşını ciddi şekilde sakatlayabilecek faul yapması gösterildi.

YAŞADIKLARINDAN DERS ALMADI

Milli futbolcu, geçtiğimiz Nisan ayında da Unzue tarafından disiplinsiz hareketleri ve antrenmanlara geç giderek takım arkadaşlarına saygısızlık yapması sebebiyle kadro dışı kalmış, genç oyuncu ise bu kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı paylaşmıştı.

Sezon başında Borussia Dortmund'dan 13 milyon Euro bonservis bedelişyle transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda kiralık olarak gönderilebilir. Celta cazip bir teklif gelmesi durumunda Mor'un satışına izin verecek.

Kaynak: ajanslar