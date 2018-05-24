Emre için flaş sözler! 'Bırakmasını istiyorum'

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ'ın beIN SPORTS'a yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"BENİM NİYETİM NOKTALAMASI YÖNÜNDE"



Gümüşdağ, Emre Belözoğlu'yla ilgili şunları söyledi, "Emre'nin saha içinde ve dışında görmek istemediğimiz bazı davranışları bizi zaman zaman üzüyor. Seneye onların olup olmayacağını konuşup bir karar alacağız. Benim niyetim devam etmemesi, noktalaması yönünde ama kendisi oynamayı arzu ediyor, hoca da (Abdullah Avcı) oynamasını istiyor."

EMRE BELÖZOĞLU "DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Medipol Başakşehir'in 37 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu ise kariyerine devam etmek istediğini belirtti ve; "Futbolu çok seviyorum. Bu sene devam edip etmemekle ilgili bir karar vereceğim. Başkan ile bir görüşmemiz olacak, beraber karar vereceğiz. Henüz bir karar vermedim." ifadelerini kullandı.

"BAZEN DUYGULARIM ORTAYA ÇIKIYOR"

Emre, saha içinde yaşadığı öfke sorunlarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı, "Saha içinde bazen kontrol edemediğim duygularım ortaya çıkabiliyor. Bazen insanları kırdığım, istemediğim görüntüler verdiğim oluyordur. Herkesten burada bir vesileyle özür dilemiş olayım. Futbol oynarsam, bir daha o görüntüleri vermemeye çalışacağım." diye konuştu.