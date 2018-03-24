Emre Çolak'ın zor günleri! 'Utanıyorum...'

Deportivo ile zor günler geçiren Emre Çolak, kötü sonuçlar nedeniyle sokağa çıkmaya çekindiğini söyledi.

Emre Çolak, "Deportivo taraftarı futbolu yaşıyor ve takımı iyi pozisyonda görmek istiyor. Coruna'da sokağa çıkar ve yürürdüm. Ancak şu anda bunu istemiyorum. İnsanların yüzünü görmeye çekiniyorum çünkü mutsuz olduklarını ve bundan sorumlu olduğumuzu biliyorum. Şu sıralar dışarı çıkmaya utanıyorum." dedi.

Deportivo, 29. haftası geride kalan La Liga'da 20 puanla 19. sırada yer alıyor