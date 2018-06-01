Emre Çolak Suudi Arabistan'a transfer oldu!

Emre çolak Suudi Arabistan takımı Al Wahda'ya transfer oldu.

Suudi Arabistan takımı Al Wahda, Emre Çolak'ı transfer ettiğini resmen duyurdu.

Bir süredir Beşiktaş ile ismi anılan Deportivo La Coruna'nın milli futbolcusu Emre Çolak, Al Wahda'ya transfer oldu.

Emre Çolak'ın Al Wahda ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 4 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Galatasaray'dan 2016 yılında Deportivo La Coruna'ya transfer olan 27 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon 2 gol attı ve 1 asist yaptı.



Kaynak: ajanslar