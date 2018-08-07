Emre Çolak: Arabistan'ı seçerek doğru karar verdim!

La Liga ekiplerinden Deportivo'dan ayrılıp kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında sürdüren Türk futbolcu Emre Çolak, Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo'dan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.

La Liga ekiplerinden Deportivo'dan ayrılıp kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında sürdüren Türk futbolcu Emre Çolak, Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun takımı Celta Vigo'dan teklif aldığını ancak reddettiğini söyledi.

ÖNEMLİ BİRİ OLACAĞIMA İKNA ETTİLER

İspanyol basınına konuşan Emre, ''Kariyerinizde her şey planladığınız gibi gitmez. Deportivo'da devam etmek istiyordum ama yeni kulübüm benimle çok ilgilendi. Projelerini bana sundu ve bu proje içinde önemli biri olacağıma ikna ettiler. Ailem ile konuştum ve en doğrusunun Suudi Arabistan'a gitmek olduğuna karar verdim.''dedi.

CELTA VİGO'YA TRANSFER OLDUM



İspanya'dan da teklifler aldığını belirten Milli futbolcu, ''La Liga'da oynamak hayalimdi ve Deportivo'da oynayarak bunu gerçekleştirdim. O formayı giymek benim için bir onurdu. Celta Vigo'dan da teklif aldım ama kendimi Deportivolu hissettiğim için kabul etmedim. Teklifin boyutunu bilmiyorum çünkü ilk baştan hayır dedim. Deportivo'yu çok seviyorum. Orada hiç kötü anım yoktu. Umarım en kısa sürede La Liga'ya dönerler.'' diye konuştu.