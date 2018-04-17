Emre Belözoğlu serzenişte bulundu!

Galatasaray maçında Donk’un kendisine ve Arda’ya yaptığı müdahale sonrası sinirlenip hakem Halil Umut Meler’e itiraz eden ve ardından, “Yazın, bunları da yazın” diyen Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu hareketlerine dair açıkamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray maçının 45. dakikasında yaptığı hareketle gündeme damgasını vurmuştu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, “Bize yapılan konuşulmaz” derken, “Ben genel olarak takım adına tepki verdim. Evet, ‘Bunu da yazın’ dedim. Her zaman olduğu gibi bize yapılan hareketler görülmez. Ama benim etmediğim bir küfür, bir hafta boyunca konuşulur. Ben de bunu anlatabilmek için öyle bir hareket yaptım” ifadelerini kullandı.Turuncu-Lacivertliler’in kaptanı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Donk’un bana attığı tekmeyi ben atmış olsaydım, ülkede fırtına kopardı.Ancak Emre’nin ya da Arda’nın yediği tekme görülmez.Emre ve Arda tekme yesin, sıkıntı yok! Ama benim yaptığım itiraz hafta boyunca konuşuluyor.Tekme yedim, sakatlandım, yerde kaldım, sesim çıkmadı.Ama haklı olduğum yerde bir kez itiraz ettim.Yediğim tekmenin önemi yok.Yaptığım itirazın önemi var! İsyan da etmedim aslında.” dedi.

'Dikkat çekmek için...’

“Yine yediğim tekmeyle kaldım ben. Gündeme bakarsanız, yaptığım kağıt kalem işareti konuşuluyor.Bu yaptığım da bana olan bakışa dikkat çekmekti.Dediğim gibi, ne Arda’nın ayağına basılması konuşuluyor, ne de benim yediğim tekme. İnsanlar sadece benim hareketimi konuşuyor.”

Kaynak: Ajanslar