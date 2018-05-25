Emre Belözoğlu imzayı attı, 1 yıl daha Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, 37 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını yayınladığı özel bir video ile duyurdu.

Medipol Başakşehir, futbolu bırakacağı konuşulan Emre Belözoğlu ile olan kontratını 1 yıl daha uzattı. İstanbul temsilcisi yayınladığı video ile tecrübeli futbolcunun Başakşehir'de oynamaya devam edeceğini duyurdu.

Tecrübeli futbolcunun 1 yıl daha futbol oynayıp gelecek sezonun sonunda futbol kariyerine nokta koyması bekleniyor.

37 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Fenerbahçe'den ayrılmış ve Başakşehir'e transfer olmuştu. Emre Belözoğlu, İstanbul ekibiyle 101 maça çıkarken 14 gol atıp 20 de asist yapma başarısı gösterdi.

Kaynak: Ajanslar