Emre Akbaba'nın Galatasaray'a maliyeti belli oldu

Galatasaray tarafında Emre Akbaba ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirildi. Açıklamaya göre Emre Akbaba için Alanyaspor'a 4 milyon Euro ödenecek, oyuncuya ise yıllık 1 milyon 750 bin Euro sabit ücret verilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

3 SEZON İÇİN ANLAŞILDI

Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: Ajanslar