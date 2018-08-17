Emre Akbaba'nın bonservis bedeli belli oldu!
Galatasaray, Emre Akbaba'yı kadrosuna kattı. Galatasaray'ın Emre Akbaba'ya 4 milyon Euro bonservis ödeyeceği bildirildi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Emre Akbaba savaşını sarı-kırmızılı takım kazandı.
Dün akşam sarı-lacivertli kulüple anlaşan Alanya ekibi, 24 yaşındaki futbolcuyu Fenerbahçe'ye göndermek için baskı yapmıştı.
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Küçüklükten beri Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyen yetenekli futbolcu, başka bir takımda oynamak istemediğini yönetime iletince transfer çıkmaza girmişti.
ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ
3 milyon euroluk teklifi, sponsorlar aracılığıyla 4 milyon euroya çıkaran Cimbom, Emre Akbaba'yı kadrosuna katmayı başardı.
Öte yandan Emre'nin Galatasaray'a transfer olabilmek için Alanyaspor'daki alacaklarından vazgeçtiği öğrenildi.
Kaynak: Ajanslar