Emre Akbaba'ın Galatasaraylı olması için bir adım kaldı

Galatasaray'a gitmek istediği bilinen Emre Akbaba için Başkan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın futbocu satmayı beklediğini duyurdu.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile görüştüğünü açıkladı.

KRİTERLER ENGELLİYOR

Emre Akbaba için 'Türkiye'deki en iyi yerli oyuncu' değerlendirmesinde bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Büyük bir takıma gitmek isterse önünü açacağız" dedi.

Mustafa Cengiz ile görüştüğünü belirten Çavuşoğlu, "Bir oyuncu satarsak düşünürüz' dedi. Kriterlere takılıyorlar". şeklinde konuştu.