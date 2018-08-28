Emre Akbaba:''Eski arkadaşlarıma saygıdan sevinmedim''

Eski takımı Alanyaspor'a 2 gol birden atan Emre Akbaba, neden sevinmediğini anlattı. Akbaba, "Eski arkadaşlarıma saygıdan dolayı sevinmedim" dedi.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Emre Akbaba, önce Başakşehir'i ardından Galatasaray'dan daha çok para vermesine rağmen Fenerbahçe'yi reddetti. Çocukluk aşkı olarak tanımladığı sarı-kırmızılı formayla ise ilk gollerini eski takımı Alanyaspor'a attı.

Emre Akbaba, 6-0 kazanılan Alanyaspor maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Kendisi için özel bir maç olduğunu ifade eden Emre Akbaba, "Tabii ki benim için özel bir maç oldu. Sonuçta içeride oynadığımız ve benim ilk 11'de yer aldığım ilk maç. İyi de bir galibiyet aldık. Eski takımıma karşı oynadığım için değişik bir atmosfer oldu. Sonunda güzel bir galibiyet aldığımız için mutluyum" diye konuştu.

"SEVİNMEM DOĞRU OLMAZDI"



Karşılaşmada 2 gol atan Akbaba, "Eski takım arkadaşlarıma, hocalarıma ve taraftarlarımıza saygıdan dolayı sevinmem doğru olmazdı. Bu yüzden sevinmedım"ifadelerini kullandı.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"



Geçen hafta oynanan Göztepe karşılaşmasında Galatasaraylı taraftarların önüne ilk kez çıktığını ifade eden Akbaba, "Zaten geçen hafta yaşamıştım. Umarım uzun yıllar bu formayı giyerim. Şu an transfer işi bitti. Ben artık Galatasaray'ın oyuncusuyum. Burada elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.





Kaynak: Ajanslar