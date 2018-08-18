Emre Akbaba transferinde bilinmeyenler!

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği Emre Akbaba transferinde mutlu sona Galatasaray ulaştı. Milli futbolcu, 500 bin euro daha az teklif almasına rağmen Galatasaray'ı seçti.

Galatasaray dün sıcak saatlerin yaşandığı Emre Akbaba transferinde mutlu sona ulaştı.

Uzun süredir peşinde oldukları Alanyaspor'un 10 numarası için F.Bahçe'nin de devreye girmesiyle panikleyen sarı-kırmızılılar, kulüp sponsorlarından NEF'in desteğiyle oyuncuyu kadrosuna kattı.

'KADRO DIŞI BIRAKIRIZ' TEHDİDİ

Akbaba pazarlıklarında peşin ödemeyi şart koşan Alanyaspor, perşembe günü önce Galatasaray sonra Fenerbahçe ile pazarlığa oturdu. 3 milyon Euro teklif eden Galatasaray'a cevap vermeyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 4 milyon Euro veren Fenerbahçe ile el sıkıştı ve Emre Akbaba'ya, "Fenerbahçe'ye gitmeni istiyoruz"mesajını iletti. Ancak oyuncudan gelen "Galatasaray'dan başka takıma gitmem" cevabıyla ilk şoku yaşadı. Emre, yönetiminden gelen, "Fenerbahçe'ye gitmezsen seni kadro dışı bırakırız'' restini de gördü ve "Siz bilirsiniz" yanıtını verdi.

''GALATASARAY'DAN BAŞKA TAKIMA GİTMEM''

Yapılan pazarlıkları haber alan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak, dün statta bir araya geldi. Zirvede Emre'yi arayan Albayrak, oyuncunun sesini hoparlöre alarak, "Emre oğlum, F.Bahçe'ye gitmek istiyor musun?"sorusunu sordu. 25 yaşındaki futbolcu, "Sözümün arkasındayım. G.Saray'dan başka takıma gitmem" karşılığını verdi. Emre'nin bu duruşu G.Saray'ı son bir hamleye zorladı. Kulüp sponsorlarından NEF'ten destek istendi. "F.Bahçe ne veriyorsa aradaki farkı biz ödeyeceğiz" şeklinde mesaj gelince Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeniden temasa geçildi ve transfer bitti.

DAHA FAZLA PARA ÖNEREN FENERBAHÇE'Yİ SEÇMEDİ

Emre Akbaba, G.Saray'a gelmek için mali anlamda da fedakarlık yaptı. F.Bahçe, pazartesi günü milli oyuncuya sezon başına 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdi.

G.Saray'ın teklifi ise 1.750 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşmeydi. Sarıkırmızılılar transferi bitirmeye yaklaşınca F.Bahçe dün son hamlesini yaptı ve yıllık 2 milyon 250 bin Euro önerdi. ''Beni sevenleri üzemem'' diyen Emre Akbaba toplamda 2 milyon Euro fazla önerilmesine rağmen ''Hayır'' dedi ve yıllık 500 bin Euro daha az paraya G.Saray'ı seçti.

Kaynak: Ajanslar