Emniyette yurt dışı atamaları yapıldı

Bazı büyükelçiliklerin boş bulunan içişleri müşavirliklerine 38 birinci sınıf emniyet müdürü atandı

Bazı büyükelçiliklerin boş bulunan içişleri müşavirliklerine 38 birinci sınıf emniyet müdürünün ataması yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin bazı büyükelçiliklerinde boş bulunan içişleri müşavirlikleri ile Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği İçişleri Müşavirliğinde görev yapacak birinci sınıf emniyet müdürleri belli oldu.

Aralarında bazı daire başkanları ile polis başmüfettişleri ve bir İl Emniyet Müdürünün de bulunduğu 38 birinci sınıf emniyet müdürünün atanmasına ilişkin kararname imzalandı.

Boşalan daire başkanlıklarına atamalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayıyla yapılacak.

Kaynak: AA