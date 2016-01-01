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Video / Güncel / Emniyet Teşkilatı'nın 173. yılına özel kısa film
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Güncel 06 Nisan 2018 - 13:02
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından teşkilatın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım filmi hazırlandı.