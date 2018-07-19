Emniyet teşkilatına 25 bin 500 kişi alınacak

İçişleri Bakanı Soylu, 21. dönem mezunlarıyla birlikte bu yıl sonuna kadar 25 bin 200 kişi daha almayı planladıklarını açıkladı. Açıklamaya göre gelecek sene de 35 bin yeni öğrenci alınacak.

İçişleri Bakanı Soylu, emniyet kadrolarında yeni alımların müjdesini verdi. 21. dönem mezunlarıyla birlikte bu yıl 18 bin 426 kişinin daha emniyet teşkilatına katılacağını açıklayan Soylu, "Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. Önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız" dedi.

'ÜLKENİN POLİSE İHTİYACI VAR'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, pazar günü 15 Temmuz münasebetiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki törene katıldığını söyledi.

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya iş sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Soylu, dünyada kötülüklerin ve suçun arttığını, kötü insanların boş durmadığını, suç örgütlerinin her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ettiklerini aktardı.

''ÖNÜMÜZDEKİ YIL DA 35 BİN YENİ ÖĞRENCİ''

Ülkenin huzuru ve güveni için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını aktaran Soylu, özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerinde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalıştıklarını anlattı.



Emniyet teşkilatındaki personel sayısına 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis eklediklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:



"Yalnız İstanbul’da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız."

Kaynak: Ajanslar