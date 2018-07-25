Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Uzunkaya atandı!

Selahattin Altınok'un istifa edip AK Parti'den Milletvekili olmasının ardından yeni Emniyet Genel Müdürü belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atandı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın kararı ile Emniyet Genel Müdürlüğüne Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Celal Uzunkaya atanmıştır” denildi.

Yeni Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Teşkilatı’ndaki görevine 1978 yılında başladı. Görev süresi boyunca siyasi şube ve istihbarat şube müdürlükleri de yapan Uzunkaya, Bursa, Balıkesir, İzmir ve Antalya il emniyet müdürlüğü görevlerini de yerine getirdi. Uzunkaya son olarak kapatılan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı'nda görev yapıyordu.

ERHAN GÜLVEREN VEKALET EDİYORDU



Bir önceki Emniyet Müdürü Altınok'un istifasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Erhan Gülveren vekaleten ediyordu.

Kaynak: Ajanslar