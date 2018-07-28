Emine Erdoğan Güney Afrika ziyaretinde yavru aslanları sevdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Güney Afrika'da Aslan Park'ı ziyaret etti. Erdoğan burada yavru aslanlar ile çektiği fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Güney Afrika'da Aslan Park'ı ziyaret etti. Erdoğan burada yavru aslanlar ile çektiği fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

EMİNE ERDOĞAN ASLAN PARKI ZİYARET ETTİ



Emine Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ettiği Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında gittiği Johannesburg'daki Aslan Park'ta çekilen fotoğrafları paylaştı. Emine Erdoğan aslanlar ile çektirdiği fotoğrafları "Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gitmişken Aslan Park’ı ziyaret ederek yavru aslanları sevdik. Yaban hayatı yakından gözlemledik." bu mesaj ile paylaştı.

SEVDİĞİ FOTOĞRAF KARELERİNİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında yavru aslanları sevdiği fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaynak: Ajanslar