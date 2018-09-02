Emine Erdoğan Cengiz Aytmatov Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Cengiz Aytmatov Kültür Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cengiz Aytmatov Kültür Merkezinin açılışında, 84 yıllık tarihi geçmişe sahip bu köklü kurumda, Türkiye'nin bir bölüm açarak, ilme ve irfana katkıda bulunmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

AYNI ZAMANDA KÜLTÜR MERKEZİ

2006 yılında Milli Kütüphane içerisinde 60 metrekarelik bir odada Türkiye bölümünü açtıklarını ve ülkenin önemli eserlerini buraya getirdiklerini vurgulayan Emine Erdoğan, "Şimdi çok daha büyük bir alanda, sadece bir kütüphane değil aynı zamanda kültür merkezi olarak da kullanılabilecek bir bölümü, Kırgız Milli Kütüphanesi'ne kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, büyükelçiliğin eşgüdümü ve TİKA eliyle, tadilat ve restorasyonu yapılan bu mekanı, Kırgızistan-Türkiye dostluğunu güçlendirecek bir ilim yuvası olarak gördüklerini bildirdi.

'ADINA YAKIŞIR BİR KÜTÜPHANE'

Türkiye'de yayımlanan kültür, sanat, tarih, bilim, turizm ve sağlık alanlarındaki önemli eserleri getirerek, Kırgız araştırmacı, öğrenci ve okuyucuların istifadesine sunmanın memnuniyet verici olduğunu aktaran Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli Kütüphane bünyesinde bulunan Cengiz Aytmatov'un eserleri ve ona atfedilmiş binlerce kitabı da eklediğimizde burası hakikaten adına yakışır bir kütüphane haline gelmiştir. Ayrıca, kütüphane bünyesinde çocuklarımızın da düşünülmüş olması beni ziyadesiyle memnun etti. Minik okuyucularımız burada ebeveynleri ile sağlıklı ve güvenli bir ortamda kitaplarını okuma ve ödevlerini yapma fırsatı bulacaklardır.

Kütüphane ayrıca bilim adamları ve üniversite öğrencilerinin de araştırma yapmalarına imkan sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Büyükelçiliğimizin destekleri ve Kırgız Milli Kütüphanesi'nin işbirliği ile bu kültür merkezinde periyodik kültür programları düzenlenmesi anlamlı olacaktır. Bu konuda biz de tüm destek ve katkılarımızı vermeye hazırız."

İSMİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Emine Erdoğan, açılışını yaptıkları kültür merkezinin en güzel yanlarından birisinin de buraya büyük edebiyatçı ve düşünce adamı Cengiz Aytmatov'un adının verilmiş olmasının önemine işaret etti.

Bu kültür merkezinin, doğumunun 90'ıncı yılı münasebetiyle merhum Aytmatov'un anısına Türkiye'nin, Kırgız halkına bir hediyesi olduğuna değinen Emine Erdoğan, "Bu vesileyle merhumu rahmetle anıyorum. Kütüphanenin en güzel ve geniş alanlarından birini tahsis eden Kırgız Cumhuriyeti Devletine, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanlığına, Kırgız Milli Kütüphanesi Müdürlüğüne ülkem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Emine Erdoğan, ziyareti sırasında kendilerine büyük bir misafirperverlik gösteren Kırgız devletine ve halkına teşekkürlerini sunarak, Türkiye-Kırgızistan dostluğunun güçlenerek sürmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Ajanslar