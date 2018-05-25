Emekliye müjde son haber geldi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekliye müjde son haber geldi. Şimdi emekli vatandaşlar emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt bekliyor.

Milyonlarca emekli Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu sonrası açıkladığı iki bayram öncesi de emekliye ikramiye konusuyla ilgili bilgi almak istiyor. Milyonlarca emekli şimdiden bayram ikramiyesini merakla bekliyor. 12 milyon emekliye ödenecek 1000 lira bayram ikramiyesi için sayılı günler kaldı. Emekliye müjde son haber ile birlikte geldi. Şimdi milyonlarca emekli bir sorunun yanıtını bekliyor. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerinin 5 Haziran’da başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde yatırılması bekleniyor.

EMEKLİYE MÜJDE SON HABER

Şimdi milyonlarca emekli sabırsızlıkla 1000 lira bayram ikramiyesini bekliyor. Emekliye verilecek emekli ikramiyesi için müjdeyi Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Binali Yıldırım yapmıştı. Emekli ikramiyelerinin verilmesine sayılı günler kaldı. İkramiye ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde, yani Haziran başında yapılması bekleniyor. Ramazan Bayramı 15 Haziran'da başlayacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin iki bayram öncesi alacağı ikramiyelerin 15 Haziran'dan önceki süreçte yani Haziran ayı başında yatması bekleniyor.

12 MİLYON EMEKLİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR



Başbakan Binali Yıldırım, 30 Nisan’da emeklilere her yıl iki dini bayram öncesi 1000’er lira ikramiye verileceğini açıklamıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, “12.3 milyon emeklimize ilk ikramiye ödemesi, önümüzdeki Ramazan Bayramı öncesinde yapılacak” dedi. Deniz, 31 Mart 2018’den önce olan vergi ve sigorta prim borçlarının da yeniden yapılandırılacağını söyledi.

YAPILANDIRMA FIRSATI



Nejat Deniz, borç yapılandırmasının getirdiği fırsatları şöyle sıraladı: “Bu yapılandırma, 31 Mart 2018 öncesine ait idari para cezası ve sigorta prim borçları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, Bağkur sigortalısının daha önce dondurulan hizmet süresinin ihyası halinde doğacak prim borcunu kapsıyor.”

BORÇSUZ OLACAK



Bağkur sigortalısının, 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borcu ve hizmet süresini dondurabileceğini ve bu borçların takibinin yapılmayacağını belirten Deniz, “Böylece, dondurulan hizmet süresi ile Bağkur sigortalısı borçsuz hale gelecek ve sonraki aylarda primini 5 puanlık teşvik ile indirimli ödeyecek, sağlıktan da faydalanacak. İstenirse dondurulan süre yeniden canlandırabilir.”

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Diyanet takviminde yer alan bilgilere göre Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran akşamına denk gelecek. 15 Haziran günü Ramazan Bayramı başlayacak. Buna göre, bayramın arefe günü 14 Haziran günü olurken, üç günlük bayram 15-16-17 Haziran tarihlerinde tamamlanacak.

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri...

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

Kaynak: AjansHaber