Emekliye maaş müjdesi: Tarih öne alındı!

Emekli aylıklarının ödeneceği tarih öne alındı. Buna göre emekli aylıkları 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödenecek.

Emekli aylıklarının ödeneceği tarih öne çekildi.

20 AĞUSTOS'TA ÖDENECEK

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödeneceği bildirildi.

Kaynak: Ajanslar