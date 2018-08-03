Emekliye bayramda maaş ve ikramiye müjdesi: Ne zaman alınacağı belli oldu!

Kurban bayramı dolayısıyla maaşlarına ek olarak 1000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, alacakları ikramiyelerin sevincini yaşıyor.

Kurban bayramı dolayısıyla maaşlarına ek olarak 1000'er lira ikramiye alacak olan emekliler, alacakları ikramiyelerin sevincini yaşıyor. İlk ödemeyi Ramazan bayramında alan emekliler, ikinci ödemelerini Kurban bayramı öncesinde hesaplarında görecek. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte, binlerce kişinin maaşların yatacağı tarih ve bayram ikramiyesi hakkında yaptığı araştırma hakkında bazı bilgiler

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?



2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

Kaynak: Ajanslar