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11 Eylül 2018 18:53 | Son Güncelleme: 11 Eylül 2018 19:47

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili flaş açıklama!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili MHP'nin vereceği teklif hakkındaki soruya yanıt verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın, toplantı sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında, EYT(emeklilikte yaşa takılanlarlar) ile ilgili bir soru üzerine şu ifadeleri kullandı:

EYT'LER KONUSU BUGÜN GÜNDEME GELMEDİ

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusu şu anda hükümetin gündeminde yok. Teklif geldiğinde Ekim ayında bakılır. Ama bunun maliyeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız. Bugün bu konu gündeme gelmedi, yarın da gündemimizde yok


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Emekli


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