Emeklilere müjde: Bayram ikramiyesi 7 Haziran'da ödenecek!

Sarıeroğlu emeklilerin maaşları ve ikramiyelerinin 7-8 Haziran'da ödeneceğini açıkladı.

SK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiyeödememiz olacak.



Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız.



Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

ÖDEMENİN GERÇEKLEŞECEĞİ TARİH



Bağkur ve emekli sandığı, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.

Emekli sandığı ayın 1 - 5 arasında, SSK Bağkur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.

Kaynak: ajanslar