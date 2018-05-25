Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu!
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere ikramiyenin Haziran ayının başında ödeneceğini duyurdu.
CNN TÜRK'e konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini açıklayarak, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere ikramiyenin Haziran ayının başında bin TL ödeneceğini duyurdu.
Yaşam25 Mayıs 2018 13:08Emekliye müjde son haber geldi! Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?Milyonlarca emekliye müjde son haber geldi. Şimdi emekli vatandaşlar emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusuna yanıt bekliyor.
Ekonomi21 Mayıs 2018 14:48Emekli ikramiyesini eş ve çocuk da alacak!Emekliye bayram ikramiyesi vefat edenlerin ailelerinin de yararlanabileceği ortaya çıktı. Hak sahibi eş ve çocuklar hisseleri oranında ikramiyeyi paylaşacak.
Kaynak: Ajanslar