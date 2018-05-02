Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi nasıl alınır?

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek sorusunun yanıtı merak ediliyor. Emekli ikramiyesi nasıl alınır ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Başbakan Binali Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararları vatandaşlarla paylaştı. Kurulda alınan kararlardan birisi de emeklilere yılda 2 kere ikramiye verilmesiydi. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması 12 milyon emekliyi ilgilendiriyor. Peki emeklilere ikramiye ne zaman verilecek? Uzun süredir gündemde olan ikramiye konusu Kurban ve Ramazan bayramı öncesinde verilecek. İki ikramiye alacaklarını duyan emekliler bu konuyla ilgili detaylı bir araştırma başlattı. 12 milyon emekli bayram ikramiyeleri hakkında bilgi edilmek istiyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi hakkında merak edilen detaylar...

EMEKLİLERE İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu'nun ardından açıkladığı emekli ikramiyesi konusu 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor. Emeklilere ikramiye ne zaman verilecek sorusu bu yüzden çok merak ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım, ""Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi." şeklinde açıklama yaparak ikramiyelerin Kurban ve Ramazan bayramları öncesinde verileceğini duyurdu.

BAŞBAKAN'IN EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Başbakan Binali Yıldırım, emekliye bayram ikramiyesi açıklaması yaptı. İşte o açıklamalar;

"Şimdi önemli bir müjdeye geldik. Son madde emeklilerimizle ilgili. Emekli olmuş, aşağı yukarı 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var emekli aylığı alan. Bunun dışında emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz var, şehit yakınlarımız var, köy korucularımız var. Bunlar emekliliği hak etmesine gerek kalmadan, biliyorsunuz kanunda şehitlerimizin yakınlarına aylık bağlanıyor. Bunlar 12 milyon dışında. Diğerleri normal çalışıp yaşını dolduran emekliliği gelen emekliler, artı şehit yakınları, gaziler, sivil şehitler bu grup… Yani bütün devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alanlar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Başbakan Yıldırım, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bunlara da her yıl Ramazan bayramı öncesi ve Kurban bayramı öncesi olmak üzere birer ikramiye vereceğiz; bayram ikramiyesi. Miktar ne? Ramazan bayramı öncesi 1000 lira, kurban bayramı öncesi 1000 lira. Tabi bu 12 milyon üzerinde emekliyi düşündüğümüz zaman hatırı sayılır bir para ediyor. Emeklilerimiz daha fazlasına layık. Emeklilerin kendileri değil, dul ve yetimleri de dahil bundan istifade edecek. Dolayısıyla böylece 12 milyonun üzerinde emeklimize, ister az maaş alsın, ister çok maaş alsın bu bir bayram hediyesi, ikramiyesi olarak düşünülen bir şey."

EMEKLİ İKRAMİYESİ NASIL ALINIR?

Devletten maaş alanlar, emeklilik dışında maaş alan tüm herkes bayram öncesinde hiçbir şey yapmadan ikramiyesine kavuşacak.

Kaynak: AjansHaber