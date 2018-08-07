Emeklilere bayram ikramiyesi 16-17 Ağustos'ta geliyor!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta bin TL'lik bayram ikramiyesi ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 16 Ağustos'ta, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta bin TL'lik bayram ikramiyesi ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARA TEK BİR İKRAMİYE ÖDENECEK



"16 Ağustos'ta BAĞ-KUR ve SSK, 17 Ağustos'ta Emekli Sandığı emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri hayırlı, uğurlu olsun. Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir.

Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir.

Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır."

Kaynak: Ajanslar