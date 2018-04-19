Emekli maaşları 2018! Emeklilik zammı ve maaşı hesaplama

2018 yılı ile asgari ücret zammı gündeme gelmişti. Peki emekli maaşıyla ilgili güncel bilgiler nelerdir? 'Emekli zammı ne kadar? Emekli maaşı hesaplama: SGK BAĞKUR maaş ek zammı kaç TL' sorularınızın cevabı tüm detaylarıyla haberimizde!

Milyonlarca emekliye yakından ilgilendiren son dakika emekli zam haberleri ve ek ödemelerle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. 2018 emekli zammı ne kadar olacak sorusu bayramın yaklaşması ile emeklilerin gündeminde. Emekliler zam ile birlikte Emekli maaşı hesaplama yöntemini merak ediyor. SGK BAĞKUR maaş ek zammı kaç TL? olacak sorusunun yanıtı ve emekli maaşı ek zammına ilişkin tüm ayrıntılar heber detayda...Milyonlarca memur ve emekli bu ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına kilitlendi. 2018 yılı itibariyle binlerce emekle için her ay verilen yüzde 4-5’lik ek ödemenin yüzde 8’e çıkarılması teklif edilmişti. Emeklilerin uzun zamandır dile getirdiği “eşit zam isteği” için yetkililer düğmeye bastı ve çalışmalara başladı. Bu sene, yüksek enflasyon sebebiyle memur ve SGK emeklisinin ocak zammı eşit oldu. 2018 emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır ve SGK ve BAĞKUR emekli maaş ek zammı kaç TL? 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle emekliye zamda son durum ne? Ramazan bayramında emekliler ikramiye alacak mı? İşte detaylar..

EMEKLİ ZAMLARI EŞiTLENSiN İSTENİYOR

Emekliler için zam hesabı yapılırken kurumlara göre farklılıklar bulunuyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar zam alabilirken memur emeklileri de toplu sözleşmede belirlenen oranlarda artış alıyor. Memur emeklileri ayrıca 6 aylık enflasyontoplu sözleşme oranını geçerse farkı da maaşlarında görüyor. Emeklilerin Hükümet'ten bir istekleri var. Emekliler bu ayrımın ortadan kaldırılmasını ve 12 milyon emeklinin aynı anda toplu sözleşmede belirlenen oranda zam almasını istiyor. Böylece kurumların SGK çatısı altında birleşmeleri gibi zam tespitinde de bir eşitlik söz konusu olacak.

Yüksek emekli maaşı alabilmek için çalıştığınız dönemlerin büyük önemi var. Emeklilik hesabı yapılırken 3 dönem arasında geçen hizmetlerin emekli maaşına yansıması açısından büyük etkisi vardır. Bu dönemler ise;

– 31.12.1999 tarihine kadar olan dönem,

– 01.01.2000-30.09.2008 tarihine kadar olan dönem,

– 30.09.2008 tarihinden sonraki dönem.

Aylık bağlama oranının en yüksek olduğu dönem 2000 yılı öncesi. 2000 yılından önce geçen hizmet süresi fazla olan kişilerin alacakları emekli maaşı bir hayli yüksek olacaktır. 2000-2008 arası ve 2008 sonrasında ağırlıklı ise maaşınız çok yüksek olmayacaktır.

EMEKLİYE ZAM!

Yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz zammına kilitlendi. Bu emeklilerin 9 milyonu aşkın bölümünü oluşturan SSK ve Bağ- Kur'lular, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde. 2018'in ilk yarısında gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını belirleyecek. Bu da 3 Temmuz'da enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Ancak zam oranı şekillenmeye başladı.

Emeklilerin zam oranını bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirlerken, bunun ilk 3 aylık döneminin verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün, Mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK'in açıklamasına göre; Ocak-Mart enflasyonu yüzde 2.77 olarak gerçekleşti. Yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı 3 aylık enflasyona göre yüzde 2.77 olarak görünüyor. Geriye 3 veri kaldı. Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyonu verileri de eklenecek. SSK ve Bağ- Kur'luların Temmuz artışı ortaya çıkacak. Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedilmişti. Ancak sonradan Merkez Bankası'nın 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi, zam oranlarının daha yüksek çıkabileceğini ortaya koymuştu.

Enflasyon verileri SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memurlar ve memur emeklilerini de yakından ilgilendiriyor. Memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz zammı toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlense de ayrıca enflasyon farkı ihtimali de var. Eğer bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, memurlar ve memur emeklileri yüzde 3.5 zamma ilaveten fark da alabilecek. 2018 Yılı Programı'nda enflasyon tahminlerine göre memurların ve memur emeklilerinin fark alabileceği açıklanmıştı.

2018 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca memur ve emekli bu ay toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına kilitlendi. Bayram ikramiyesi isteyen memurlar ve emekliler, toplantıdan müjde bekliyor. Bayram ikramiyesi bu dönemde yeniden gündeme geliyor. Memur-Sen en son yapılan toplantıda dini bayram ikramiyesi tutarının 'en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 2 katı tutarında' olmasını istemişti. Bu rakam, toplu sözleşme döneminde bin 951 liraya tekabül ediyordu. Şimdi ise 2 bin 62 liraya denk geliyor. Bu tutar üzerinde anlaşma sağlanabilecek. Emekliler için maaş zamları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamlarına göre, memur emeklileri içinse yapılan toplu sözleşmelere göre belirleniyor. Çalışmalar tamamlandığında bir işçi emeklisi memur emeklisi kadar zam alabilecek. Emeklilerin uzun zamandır dile getirdiği “eşit zam isteği” için yetkililer bu dönem düğmeye bastı. Bu sene memur ve SGK emeklisinin ocak zammı eşit oldu. Düzenleme hayata geçirilirse, tüm emeklilere eşit oranlarda zam yapılabilecek.

SSK EMEKLİSİNE EN AZ BİN 648 TL

SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Temmuz zammı hesaplamalarına göre en düşük maaş, Bağ- Kur esnafta bin 475 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 648 liraya çıkacak. Emekliler, Temmuz zammını merakla bekliyor. Uzmanlar, ilk 6 aylık enflasyon için, dolayısıyla da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için yüzde 4, yüzde 4.5 ve yüzde 5 olmak üzere 3 farklı tahminde bulunuyor. Takvim Gazetesi'nin haberine göre, halen bin 405 lira olan en düşük esnaf emekli aylığı, Temmuz zammı yüzde 4 çıkarsa bin 461 liraya, yüzde 4.5 olursa bin 468 liraya, yüzde 5 olarak gerçekleşirse bin 475 liraya çıkacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de halen 988.91 lira olan en düşük aylık da yüzde 4 artış formülüne göre bin 28 liraya, yüzde 4.5'e göre bin 33 liraya, yüzde 5'e göre bin 38 liraya ulaşacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 569 liradan zam yüzde 4 çıkarsa bin 632 liraya, yüzde 4.5 olarak gerçekleşirse bin 640 liraya, yüzde 5 çıkarsa bin 648 liraya yükselecek. 2000 yılından sonra emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş ise 935,60 liradan yüzde 4'lük tahmine göre 973,02 liraya, yüzde 4.5'lik tahmine göre 977,70 liraya, yüzde 5'lik tahmine göre de 982,38 liraya çıkacak.​

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, emekli olmak için başvuran esnaf ve sanatkarların, kredi çekmek istediğinde sicil engeline takıldıklarını belirterek, "Esnaflara kolaylık sağlayacak krediler sicil bahanesiyle kısıtlanmamalı" ifadesini kullandı.

Yapılandırmalarda, aylık sigorta prim borçlarının, ilgili ayın sigorta prim tutarı yerine borçlanılan son tarihteki sigorta prim tutarının dikkate alınmasından dolayı çok yüksek çıktığını, bunun da kredi tutarlarının emekli aylığıyla karşılanamadığını vurgulayan Palandöken, "Bu soruna çözüm bulunması halinde hem SGK'nin prim tahsilatı yükselecek hem de sigortalıların emekli olması sağlanacaktır"dedi.

SSK’DAN EMEKLİ OLUNCA 2018’DE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

– Eğer hizmetlerinizin tamamı 2000 yılından önce ise 1400-1600 TL arası,

– 2000 öncesi ile 2000-2008 arasında ise 1200-1400 TL arası,

– 2000 öncesi 2000-2008 arası ile 2008 sonrası eşit dağıldı ise 1000-1200 TL arası,

– 2000-2008 arası ile 2008 sonrası ise ortalama 800-1000 TL arasında aylık alırsınız.

– SSK 3600 günden emekli maaşları da hizmetin geçtiği yıllara göre farklılık göstermektedir. 3600 günden emekli olacaklarda eğer hizmetlerinin tamamı 2000 öncesi ise 1400-1600 TL arası, eğer hizmetleri her üç dönem için eşit olarak dağıldıysa ortalama olarak 800-1000 TL emekli maaşı alabilirler.

2018'DE EMEKLİYE 2 FARKLI İKRAMİYE

DİNİ BAYRAMLARDA İKRAMİYE

Toplu sözleşme görüşmelerinde gündeme gelip karara bağlanmayan bu konular arasında emeklilere ve memurlara dini bayramlarda ikramiye verilmesi de bulunuyor. Yapılan görüşmeler sonrasında eğer anlaşma sağlanırsa yılda 2 kez birer maaş olmak üzere bayram ikramiyesi verilmesi sağlanacak.

SEYYANEN ZAM NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl SSK ve Bağkur emeklilerine 100 lira olarak verilen seyyanen zam, bu yıl içinde emekli olanlar ve gelecek dönemde emekli olacaklar için de uygulanması gündeme geldi. Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği bilgiye göre, bu karar 5 milyon emekliyi etkileyecek. Anayasa Mahkemesi’nden intibak vizesi çıkarsa, 2000’den sonra emekli olanlar 50-355 arasında zam alacak.

EMEKLİYE ÇİFTE İMKAN MASADA

Emeklilerin nakit sıkıntısı çektiklerinde imdadına yetişecek avans ve faizsiz kredi imkanları, milyonları sevindirdi. Bu konuların gündeme gelmesine sevinen emekliler, faizsiz toplu para imkanı sağlayacak uygulamaların bir an önce hayata geçmesi için yetkililere çağrı yaptı.

Emekliler, "Avans ya da faizsiz krediden biri bile hayata geçse, bizlere ilaç gibi gelir. Toplu para ihtiyacında, bankadan kredi kullanmanın maliyeti faiz ve masraflar nedeniyle çok yüksek" dedi.

Halen avans sistemini Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere uyguladığını belirten okurlarımız, "Bunun mevcut emeklilere de yaygınlaştırılması mümkün. Hem biz nakit sıkıntımızı aşarız hem de devlet maaşımızdan aydan aya kesintisi yaparak parayı geri alır" diye konuştu. Faizsiz kredinin de kamu bankalarından sağlanmasının mümkün olduğunu söyleyen emekliler, şunları kaydetti: "Maaşlarımızın yattığı bankalar nasıl promosyon ödemesi yapıyorsa, faizsiz kredi de verebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerinin promosyondan sonra faizsiz ve masrafsız kredi için de bankalarla masaya oturmasını istiyoruz."

Avans uygulamasında tutarın maaşın 3 katı tutarında olması üzerinde duruluyor. Faizsiz kredinin de maaşın 10 katı tutarında olabileceği belirtiliyor. Düzenlemeler hayata geçerse, hem avansta hem de faizsiz kredide geri ödeme süresinin 36 ay olarak belirlenebileceği ifade ediliyor.

EMEKLİ MAŞI HESAPLAMA DEĞİŞİYOR

Emekliler için maaş zamları SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamlarına göre, memur emeklileri içinse yapılan toplu sözleşmelere göre belirleniyor. Söz konusu sistem, bazen emeklilerden tepki alabiliyor. Hükümet emeklilerin mağdur olmaması ve zamların tüm emekliler için aynı oranda yapılması için çalışmaları başlattı. Çalışmalar tamamlandığında bir işçi emeklisi memur emeklisi kadar zam alabilecek.

EMEKLİLİK MAAŞI SORGULAMA

Son dakika değişikliklerinden sonra Emekli maaşı sorgulama işlemi ile emeklilik sorgulamanızı kolayca yapabilir, emekli olduğunuzda ne kadar emekli maaşı alacağınızı öğrenebilirsiniz. Emekli maaşı sorgulama sonucunda SGK’ya gitmek zorunluluğu olmadan internet ortamında emekli maaşı hesaplama işleminizi kolayca yapabilirsiniz. Ayrıca online olarak emeklilik hesaplama, emeklilik sorgulama ve emekli maaşı hesaplama gibi işlemlerinizi de yapabilirsiniz. Emekli maaş sorgulama işleminizi her üç kurum için de E-Devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz.

EMEKLİ OLMA YAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik yaşınızı hesaplamak ve ne kadar süre kaldığını öğrenmek istiyorsanız ilk olarak turkiye.gov.tr adresini ziyaret ediniz. Karşınıza gelen pencereden ''Emekli Olma Durum Sorgulama'' penceresine gidiniz. Daha sonra ''Sigorta Kolu'' ve ''hizmete başlama tarihi'' bilgilerini doldurunuz.

Karşınıza gelen pencereden emeklilik yaşı ile ilgili bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

E Devlet giriş sistemi ile emeklilik yaşı hesaplama dışında daha birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Size en yakın PTT şubesinden e-Devlet şifresini öğrenerek turkiye.gov.tr adresine giriş yapıp tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kişisel bilgilere erişim veya güvenlik gerektiren entegre elektronik hizmetlere erişim için şifre, e-imza, mobil imza, internet bankacılığı, T.C. kimlik kartı gibi kimlik doğrulama araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Tek bir kimlik doğrulaması ile pek çok entegre elektronik hizmeti aynı adresten alabilirsiniz. Ayrıca, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak bazı elektronik hizmetler için (vergi, harç vs. gibi) ödeme yapılması gerektiğinde ödeme birimi hizmeti sayesinde bu ödeme işlemleri de güvenli bir ortamda e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmektedir.

SGK Hizmet Dökümü almak için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekir. E- Devlet şifresini TC Kimlik Numaranız ile başvurduğunuz PTT Merkez Müdürlükleri veya yetkili şubelerden şifrenizi 2 TL karşılığında temin edebilirsiniz.

EMEKLİ İKRAMİYE HESAPLAMA (4A)

Emeklilik ikramiyesi hesaplaması yapmak için ilk olarak aşağıdaki bağlantıya tıklamamız gerekir. Daha sonra açıklayacağımız alanların titizlikle doldurulması şarttır. Açılan sayfada öncelikle TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Daha sonra SSK sicil numaramızı giriyoruz. Sonrasında baba adı ve nüfus il bilgilerimizi kimlik doğrulanması amacıyla giriyoruz. Son olarak da doğum tarihimizi gün ay yıl olarak girdikten sonra sorgula butonuna tıklayarak muhtemel emeklilik ikramiyemizi hesaplamış oluyoruz. Böylelikle SSK yani 4A kategorisi sigortalıları için emeklilik ikramiyesi hesaplama işlemimizi tamamlamış oluyoruz.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLAMA (4B)

İnternet üzerinden emekli maaşı ve ikramiyesi hesaplama yapılabilmektedir. 2018 yılında ne kadar ikramiye alacağınızı ve ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Emeklilik yaşı hesaplama işlemide internetten hesaplanabilmektedir. 4B çalışanlarının yapacağı bu sorgulamada sorgulamayı yapacağınız gün emeklilik başvurusunda bulunduğunuz günmüş gibi kabul edilip hesaplama yapılır. Kesin emeklilik ikramiyesi hesaplanması mevcut ve kayıtların incelenmesi sonucunda kesin olarak öğrenilebilir. Bu sorulama sonucu resmi bir nitelik taşımaz, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Ekrandaki hizmete dair bilgilerinizin doğru girilmesi şarttır aksi halde sorgulama işlemi çalışmaz. 5400 gün prim ödemesi olmayanlar için hesaplamaya yapılmaz yapılsa bile yanlış bir sonuç gösterir. Bu bilgiler ışığında önce TC kimlik numaranızı yazmalısınız. daha sonra kurumu kısmını esnaf olarak seçtikten sonra ekrandaki güvenlik kodunu da girip sorgula butonuna basarak tahmini emeklilik ikramiyenizi hesaplayabilirsiniz.

Kaynak: Ajanshaber