Emekli emniyet müdürüne FETÖ'den gözaltı
Aydın'da, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile eski 5 polis gözaltına alındı.
Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.
Operasyonda, emekli Aydın İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan Temel ile KHK ile meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.
Adreslerindeki dijital verilerine el konulan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA