Emekli Büyükelçi Fenmen vefat etti

Fenmen'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderilecek

Emekli Büyükelçi Şefik Fenmen, 95 yaşında vefat etti.

Emekli Büyükelçi Fenmen, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

Fenmen'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderilecek.

Emekli Büyükelçi Şefik Fenmen'in cenazesi, 15 Mayıs'ta Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenecek tören ile Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Şefik Fenmen kimdir?

Şefik Fenmen, 15 Mayıs 1923'te İstanbul'da doğdu. Robert Koleji ve Lozan Hukuk Fakültesi mezunu olan Fenmen, Dışişleri Bakanlığı'nda önemli görevlerde bulundu.

Fenmen, mesleğinin ilk yıllarında merhum Başbakan Adnan Menderes'in özel kalem müdürü olarak görev yaparken, Londra'da düşen uçakta Menderes ile kurtulan 3 kişiden biri oldu.

Şefik Fenmen, Şam, Belgrad, Madrid, Lizbon, Oslo, Kopenhag büyükelçisi olarak görev yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçi olarak emekli olduktan sonra özel ilgi alanı olan Osmanlı ve Selçuklu halı, kilim ve çinileri hakkında konferanslar veren Fenmen, bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA