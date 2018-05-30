Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Elon'la konuştum en ileri teknoloji neyse onu yapacağız!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, Elon Musk ile yaptığı görüşmeden bahsederek cevap verdi.

Türkiye'nin yerli otomobili konusunda son günlerde ciddi tartışmalar dönmeye devam ederken, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde konuşan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar geldi.

"EN İLERİ TEKNOLOJİYLE YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerde yerli otomobil ile ilgili söylemlerine karşın bir açıklama yaparak şunları söyledi:"2020 ve 2021 gibi yerli otomobilimizi üretmiş olacağız. Bu otomobilde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Kısa bir süre önce Tesla'nın sahibi Türkiye'yi ziyarete geldi. Elon'la konuştum. En ileri teknoloji neyse onu yapacağız."

Özellikle son günlerde Elon Musk'ın Türk takipçileriyle olan samimi diyalogları da hesaba katılırsa, yerli otomobilin akıbeti kadar önümüzdeki süreçte Tesla'nın Türkiye'deki faaliyetleri de gündemi belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.

Kaynak: ajanslar