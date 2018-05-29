Elon Musk’tan Türkiye’ye sürpriz: Tesla her yerde şarj olacak

Elon Musk, Türkiye hakkında iletilen sorulara, Twitter üzerinden cevap verdi.

Elektrikle çalışan ve tamamen sürücüsüz otomobil hedefine çok yaklaşan Tesla’nın kurucusu ve CEO’su Elon Musk, kendisine yönetilen Türkiye sorularını samimi şekilde yanıtladı.

Twitter kullanıcısı Utku Şimşek tarafından iletilen “Hey Elon, bu haritadaki Tesla şarj istasyonları doğru mu? Sadece bu bölgelerde inşa edilecek mi? Bu harita sizin resmi açıklamanız mı?” sorusuna yanıt, gecikmeden geldi.

Elon Musk; “Superchargers sonuçta tüm bölgeyi kapsayacak” dedi ve Tesla’nın kısa süre içerisinde ülkemizde resmi bir dağıtıcı üzerinden satılmasını ve Tesla Türkiye ofisinin kurulmasını bekleyen teknoloji tutkunlarına umut verdi.



Bu bilgilerin hemen ardından, gülümseten bir gelişme daha yaşandı. Twitter’daki TeslaTurk hesabından paylaşılan ve Tesla fanatiklerinin kaydettiği “Sevgili Elon, Türk kebabı seni bekliyor” mesajına da CEO tarafından; “Teşekkürler” diye yanıt verildi.

Kaynak: ajanslar