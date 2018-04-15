Elon Musk'tan Model 3 hakkında ilginç açıklamalar

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk çok satan ancak üretiminde aksaklıklar yaşanan Model 3 hakkında ilginç açıklamalar yaparak yaşadıkları hüsranın sebebini açıkladı.

Tesla bu ayın başında hedefledikleri 2500 satışa ulaşamadıklarını itiraf etti. Firma sözcüsü, yılın ortasına kadar 5 bin adet Tesla Model 3 satışı gerçekleştireceklerini iddia etmişti. Elon Musk, hatalarını tereddütsüz bir şekilde kabul ediyor. Musk açıklamasında, ‘üretimde insanlardan daha çok robotlara güvendiklerini ve istenen rakamlara ulaşamadıklarını’ ifade etti.

Elon Musk, “istenen hedeflere ulaşılması için çalışan insan sayısının artırılması gerektiğini” savunuyor. Tesla, robotik mimarilerin en çok kullanıldığı otomobil üreticileri arasında zirveye oynuyor.

Aslında Elon Musk'ın son derece ironik açıklamalar yaptı. Tesla kurucusu, "Yapay zekanın gelecekteki en büyük tehdit olduğunu" defalarca kez vurgulamıştı. Buna rağmen otomobillerinde ağırlıklı olarak robotik mimari kullanması garip geliyor.

Elon Musk, "Yeni otomobillerin üretiminde insan ve robotların eşit miktarda rol oynamasını bekliyoruz. Bunun için gerekli hazırlıkları yaptık. Geçmişteki hatalarımızı tekrarlamayacağız." ifadeleriyle röportaja son verdi.

Tesla Model 3'te Panasonic'in ürettiği 2170 mAh'lik lityum-iyon bataryaları kullanıldı. Bu değer üst düzey modeller Tesla Model X ve Model S'in pil ünitelerinden bile yüksek. Ancak yine de istenen başarıya ulaşılamadı.

Kaynak: Ajanslar