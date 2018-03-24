Elon Musk'tan Facebook Hamlesi

Dev teknoloji şirketlerinin sahibi iş adamı Elon Musk, şirketlerinin Facebook hesaplarını sildi.

Bir süre önce Facebook'ta çıkan güvenlik skandalının ardından Space X ve Tesla gibi büyük şirketlerin sahibi Eleon Musk'tan bir hamle daha geldi. Hatta Musk, Twitter'dan başlatılan #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyasına destek de verdi.

ŞİRKETLERİN HESAPLARINI SİLDİ

Ünlü iş adamı Eleon Musk, Twitter üzerinden bu kampanyayla ilgili birçok mesaj aldı. Ancak Türk takipçisinden gelen, "Adamsan Facebook'u silersin." mesajı üzerine şirketlerinin Facebook sayfalarını dakikalar içinde silerek beklenmedik bir hamleye imza attı.





Ayrıca iş adamı, SpaceX şirketinin Facebook sayfasının olup olmadığını bile bilmediğini ve şirket hesabının yakında silineceğini açıkladı.

INSTAGRAM'I KULLANMAYA DEVAM EDECEK

Sayfaların Facebook hesapları silinmeden önce toplamda 2,5 milyon takipçisi vardı. Musk ayrıca Facebook'un sahip olduğu Instagram'ı bir süre daha kullanacağını belirtti.