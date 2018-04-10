E.Musk, Mars'a insan taşıyacak roketi paylaştı
Space X’in kurucusu Elon Musk, Mars'a insan taşıması planlanan roketin fotoğrafını paylaştı.
Musk, dün sosyal medya hesabından 2022'den itibaren Mars'a yolculuk yapacak roketin ana gövdesinin fotoğrafını paylaştı.
Musk'ın paylaştığı bu fotoğrafta devasa büyüklükte metal bir silindir görülüyor. Ayrıca fotoğrafta dikkat çeken diğer bir detay ise Musk'ın ana gövdenin yanına park ettiği Tesla aracı oldu.
Roket uzayda yakıt ikmali yapabilecek. 150 ton ağırlığında, 106 metre boyunda ve 9 metre çapında olacak.
Kaynak: Ajanslar