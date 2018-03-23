Elmander Galata Saray'daki görevini açıkladı

Ocak ayında futbolu bırakıp Fatih Terim'in ekibine katılan ancak yeniden İsveç'e dönen Johan Elmander, Galatasaray'daki göreviyle ilgili konuştu.

Fatih Terim'in ekibinde şimdilik antrenörlük görevinde bulunmadığını söyleyen Elmander; "Antrenörlük için önce eğitim alacağım. Şu anda Galatasarayiçin kuzeyden transfer edebilecekleri oyuncuları gözlemliyorum. Dönem dönem kulübe bu futbolcularla ilgili raporlar göndereceğim. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar