Elmander Cornelius kimdir? Nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan yıldız oyuncu Elmander Cornelius kimdir? Elmander Cornelius nereli ve hangi takımlarda oynadı sorularının yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Galatasaray yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Ligin ilk üç maçından da galibiyetle dönen sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Galatasaray'ın son olarak yıldız oyuncu Elmander Cornelius ile anlaştığı iddia edildi. Elmander Cornelius kimdir sorusu şimdi taraftarlar tarafından araştırılıyor. Elmander Cornelius nereli ve hangi takımlarda oynadı sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

Elmander Cornelius kimdir?

Galatasaray’ın yeni forvetinin, stili İsveçli yıldız Elmander’i andıran Atalanta’nın Danimarkalı 1.93’lük kulesi olacağı iddia edildi.



Transferin bitmesine saatler kala Galatasaray'ın forvetteki kararı Andreas Cornelius olmak üzere... Sarı-kırmızılılar dün İtalya'da Atalanta kulübü ile masaya oturdu. Cornelius'u ikna eden idari menajer Şükrü Hanedar'ın kiralama konusunda Atalanta ile de anlaşmaya vardığı bildirildi. Geçen sezon 3.5 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer olan Cornelius, İtalya'da beklentileri karşılayamadı ve 31 maçta 6 golde kaldı. Buna rağmen Dünya Kupası'nda Danimarka ile boy gösteren 25 yaşındaki oyuncu, stili ile Elmander'i anımsatıyor. Galatasaray adına yurt dışında oyuncu izleyen Elmander'in de Cornelius için olumlu görüş verdiği öğrenildi. Sol ayağını kullanan Danimarkalı golcü, 1.93 boyuyla hava toplarına çok hakim ve Fatih Terim'in forvetlerinden istediği hücum presi başarıyla yapıyor. Sol bek için de Ömer Bayram'ı almak isteyen Cimbom, Akhisar'la anlaştı. İki oyuncunun da bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

Transferi daha öncede gündeme geldi

Kariyer zirvesine Copenhagen'da çıkan Cornelius, Mustafa Denizli döneminde de gündeme gelmiş ancak FFP cezası yüzünden transfer gerçekleşmemişti.