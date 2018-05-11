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Elma sirkesinin faydaları

Elma sirkesinin faydaları

Yüzyıllardan beri bir dezenfekte aracı olarak kullanılan sirke bit, siğil, mantar, kulak enfeksiyonları gibi birçok problemin tedavisinde kullanıldı. Doğrudan etkisi araştırmalar ile kanıtlanmamış olsa da modern tıbbın temsilcilerinden Hipokrat 2 bin yıl önce yara temizliği için sirke kullanıyordu. Görsele tk.layarak okumaya devam edin...
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Sağlık 11 Mayıs 2018 - 16:03

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