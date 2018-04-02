Eljif'in ayrılığı an meselesi!

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas için Avrupa'nın devleri yarışıyor.



Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak fazla forma şansı vermediği Eljif Elmas'ın Türkiye günleri sayılı. Makedonyalı orta saha oyuncusu Eljif Elmas için Avrupa'nın devleri yarışıyor.

Hollanda ekipleri Feyenoord ve PSV Eindhoven tarafından takip edilen Eljif'e Alman devi Borussia Dortmund da talip oldu.





Alman Bild gazetesi ise Dortmund'un bu yarışta Hollandalı takımlardan daha güçlü bir rakip olduğunu yazdı.

Habere göre Manchester City gözlemci ekibi de Eljif Elmas'ı büyüteç altına aldı.



Kaynak: Ajanslar