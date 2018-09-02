Elimi Bırakma 7.bölüm fragmanı: Tüm dengeler değişecek!

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Elimi Bırakma dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Bugün yayımlanan 6. bölümün ardından izleyici Elimi Bırakma 7.bölüm fragmanı aratması yapıyor. Detaylar Ajanshaber.com'da

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan ve yaz dönemine damga vuran dizilerden olan Elimi Bırakma tüm heyecanıyla devam ediyor. Başladığı ilk günden beri oldukça yoğun ilgi gören Elimi Bırakma bugün 6.bölüm ile ekranlara geldi. Heyecanlı bir bölümün ardından Elimi Bırakma 7.bölüm fragmanı merak edildi. Son bölümüyle de izleyicileri ekran karşısına kilitleyen dizi olan Elimi Bırakma 7.bölümde neler olacak merak konusu oldu.

ELİMİ BIRAKMA 7.BÖLÜM FRAGMANI

Ekranların en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Elimi Bırakma tüm hızıyla ve heyecanıyla izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Son bölümün ardından izleyici Elimi Bırakma 7.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunu merak etti. Son bölümde yaşananlardan sonra izleyici fragmanı dört gözle bekler oldu. Peki son bölümde neler yaşandı?

ELİMİ BIRAKMA 6.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

TRT 1 ekranlarında her bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen Elimi Bırakma, heyecan ve aksiyon dolu serüvenine kaldığı yerden devam ediyor.Peki 6.bölümde neler oldu?





AZRA VE CENK KARŞI KARŞIYA GELDİ

Tüm mirasın Azra’ya bırakılacak olmasıyla Cenk ve Azra karşı karşıya gelir. Cenk Azra’nın kendine bir oyun kurduğunu düşünür. Amerika’ya gitmek için kararlıdır. Ancak onu burada tutacak kötü bir haber her şeyin bir anda yerle bir olmasını sağlar.



Azra’nın Feride’nin şirketinde çalıştığını öğrenen Sumru Azra ile tanışıklığını gizleme derdindedir.



Çelen şirketleri grubunun Azra’nın olduğunu öğrenen Sumru büyük bir endişeye kapılır hiç beklemediği bir anda Azra’nın karşısına çıkar ve Cansu için bir iyilik ister.



Azra’nın oyun oynadığından emin olan Cenk, Azra’nın karşısında dimdik durarak hiç istemediği bir pozisyonda da olsa çalışmaya başlar.

MÜTHİŞ OYUNCULUKLAR!

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaşan Cenk'in hikâyesini anlatan Elimi Bırakma'nın başrollerini Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ gibi ünlü isimler paylaşıyor.

Kaynak: Ajanslar