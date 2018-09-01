Elimi Bırakma 6.Bölüm 2.fragman yayımlandı! Arda ölecek mi?

Ekranların sevilen dizisi Elimi Bırakma 6.Bölüm 2.fragmanı yayımlandı. Fragmanı izleyen izleyici Arda ölecek mi sorusunu merak etti. Detaylar Ajanshaber.com'da

TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Elimi Bırakam dizisi yayımlandığı ilk günden itibaren izleyici tarafından oldukça ilgi ile izleniyor. Soluksuz izlenen dizi Elimi Bırakma 6.bölüm 2.fragman yayımlandı. Bunun üzerine izleyiciler fragmanda Arda'nın komaya girme sahnesini görünce Elimi Bırakma Arda ölecek mi sorusunun yanıtı merak etti. Bir diğer merak edilen mevzu ise Cenk ve Cansu sevgili oldu mu? Tüm merak edilenler haberimizin devamında..

ELİMİ BIRAKMA 6.BÖLÜM 2.FRAGMAN

TRT 1 kanalında Pazar günleri saat 20.00'da izleyici ile buluşan Elimi Bırakma dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Azra ile Cenk aşkının başlamasını merakla bekleyen izleyici 6.bölüm fragmanında Cenk'in Cansu ile sevgili olmasına oldukça şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradı. Bir diğer mevzu ise Arda'nın komaya girmesi oldu. Arda ölecek mi sorusu oldukça fazla aratılmaya başlandı. Peki 6.bölümde neler olacak ve Elimi Bırakma 7.bölümde izleyenleri neler bekliyor?

CENK RAHATSIZ OLUYOR

TRT 1'in akşamlarına damga vuran Elimi Bırakma dizisinin 6. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Elimi Bırakma yeni bölümde Feride Hanım'ın mirasını Azra'ya devretmesi Cenk'i rahatsız ediyor. Aldatıldığını düşünen Cenk, Azra'ya düşman olurken ülkeyi tam terk edecekken kardeşi Arda'nın komaya girdiğini öğrenip yarı yoldan geri dönüyor. Bu saatten sonra Cenk'in Azra'ya yaptıkları ise hayret verici noktalara ulaşıyor.

FERİDE HANIM TÜM MAL VARLIĞINI AZRA'YA BIRAKTI

Feride Hanım sürpriz bir kararla tüm mal varlığını Azra'ya bırakıyor. Bu gelişme ailede deprem etkisi yaratıyor. Cenk sırf intikam almak için Azra ile aynı restoranda çalışıp ona cehennemi yaşatmaya ant içiyor. Öte yandan Azra kardeşi Mert'e kavuşurken Sumru'ya gereken cevabı veriyor.

Kaynak: AjansHaber