Elif Şafak'tan Batı'ya küstah çağrı: Türkiye'ye müdahale edin

Türkiye'ye düşmanlık yapma derdinde olan, seçim dönemlerinde Kandil'in partisi HDP için oy çağrıları yapan Elif Şafak bir skandala daha imza attı.

Ülkesi Türkiye'ye düşmanlık yaparak Avrupa'da prim yapmaya çalışanlardan biri de Elif Şafak.

Her fırsatta ülkesini yerden yere vurma alçaklığını gösteren Şafak, İngiltere'de yayın yapan The Guardian için kaleme aldığı yazıda da küstah ifadeler kullandı.

BATI'YA KÜSTAH ÇAĞRI

Seçim dönemlerinde Kandil'in partisi HDP'ye oy isteyen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlığıyla ülkesini sürekli kötüleyen Elif Şafak, bu kez haddini aşarak Batı'nın Türkiye'ye müdahele etmesi gerektiğini yazdı.

"Türkiye uzaklaşsa bile Batı, halkın direnmesine yardım etmeli" başlığıyla bir yazı kaleme alan Elif Şafak, Türkiye'deki Batı karşıtlığının yanlış olduğunu söyledi.

Kaynak: Ajanslar