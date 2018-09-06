Elif Şafak: ''Kimse ne dediğimi anlamadı''

Türkiye'ye müdahale edilmesini isteyen Elif Şafak, gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını demokrasiden yana olduğunu söyledi.

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye nefret kusan Elif Şafak, Batı'nın Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

KİMSE NE DEDİĞİMİ ANLAMADI



Tepkilerin giderek artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Elif Şafak, demokrasiden yana olduğunu söyledi.

Sözlerinin arkasında duramayan Şafak, "Tepeden/dışarıdan müdahale yanlısı olmadım, olmam da. Hep demokrasiyi savundum. Kimse ne dediğimi anlamadı, çarpıtamazsınız." dedi.

Kaynak: Ajanslar