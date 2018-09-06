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06 Eylül 2018 07:55 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2018 08:29

Elif Şafak: ''Kimse ne dediğimi anlamadı''

Türkiye'ye müdahale edilmesini isteyen Elif Şafak, gelen tepkiler üzerine yanlış anlaşıldığını demokrasiden yana olduğunu söyledi.

Elif Şafak: ''Kimse ne dediğimi anlamadı''

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi için kaleme aldığı yazıda Türkiye'ye nefret kusan Elif Şafak, Batı'nın Türkiye'ye müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

KİMSE NE DEDİĞİMİ ANLAMADI

Tepkilerin giderek artması üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Elif Şafak, demokrasiden yana olduğunu söyledi.

Sözlerinin arkasında duramayan Şafak, "Tepeden/dışarıdan müdahale yanlısı olmadım, olmam da. Hep demokrasiyi savundum. Kimse ne dediğimi anlamadı, çarpıtamazsınız." dedi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: Elif ŞafakTürkiye


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