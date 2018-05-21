Elif Nur Bayram kimdir? Elif Nur Bayram nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Elif Nur Bayram kimdir? Elif Nur Bayram nereli ve mesleği nedir? .Elif Nur Bayram hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Elif Nur Bayram kimdir? Elif Nur Bayram AK Parti'den Kocaeli'den 14. sıradan aday oldu. Elif Nur Bayram nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ELİF NUR BAYRAM KİMDİR?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Elif Nur Bayram kimdir?

ELİF NUR BAYRAM NERELİ?



Elif Nur Bayram aslen Kocaelilidir.

ELİF NUR BAYRAM MESLEĞİ NE?

Milletvekili adayı Elif Nur Bayram öğrencidir. Kocaeli'de AK Parti'ye milletvekili adayı olan lise öğrencisi 18 yaşındaki Elifnur Bayram, küçüklüğünden beri en büyük hayali olan tıp doktorluğu ile milletvekilliğini kazanıp, çifte mutluluk yaşamak istiyor. Ailesiyle AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği adaylık başvurusunu yapan Kocaeli Fen Lisesi son sınıf öğrencisi Bayram, bu sene gireceği üniversite sınavında tıp fakültesini kazanıp doktor olmak istediğini, ayrıca milletvekili olarak ülkesine hizmet etmenin en büyük ideali olduğunu söyledi.

ELİF NUR'UN BAŞVURUSUNU BÜYÜK BİR GURUR VE ONURLA ALDIK

AK Parti Kocaeli İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, şu ana kadar Kocaeli'de milletvekili adaylığı için 24'ü kadın, 8'i genç ve 8'i engelli olmak üzere 108 başvuru yapıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde olduğu gibi AK Parti'ye çok güzel bir ilgi ve çok yoğun bir alaka olduğunu, seçimlerden güzel bir sonuçla çıkacaklarını dile getiren Eryarsoy, Elifnur Bayram'ın başvurusunu büyük bir gurur ve onurla aldıklarını, ailesini ve kendisini öz güveninden dolayı tebrik ettiğini belirtti.

Kaynak: AjansHaber