Elif 723. bölüm fragmanında neler olacak? (Yeni bölüm fragmanı)

Kanal 7'nin sevilen dizisi Elif 723. bölüm fragmanında neler yaşanacağı merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanı ile ilgili tüm detaylar Ajanshaber.com'da.

Kanal 7 sevilen dizilerinden birisi olan Elif haftaiçi her gün kendi saatinde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. İzleyicilerin bugünkü bölümden sonra merak ettiği sorular arasında Elif 723. bölüm fragmanında neler yaşanacak sorusu yer aldı. Bu bölümde Tarık ve Rana gün yüzüne çıkma tehlikesi yaşadı. İkilinin arasındaki durumun ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu. Parla, Süreyya ve Kerem'in arasının iyi olduğunu öğrenir öğrenmez büyük bir sinir krizi yaşadı. Rana'nın yaptıklarına katlanamayan Tarık hesap sormak için onun evine gitmeye karar verdi. Tarık'ı Rana'nın evinde büyük bir sürpriz bekliyordu. Fakat başına geleceklerden habersiz olan Tarık kötü sürprizin üzerine doğru gitmekten kendini alıkoyamadı. Elif yeni bölüm fragmanında yaşanacak olaylar şimdiden izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı.

ELİF 723. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Haftaiçi her gün Kanal 7 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Elif 723. bölüm fragmanı ile izleyicileri sabırsızlıkla bekletiyor. Rana ve Tarık'ın sıkıntılı dönemlerden geçtiği dizide Tarık Kerem ve Süreyya hakkında her şeyi öğreniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sizinle paylaşacağız.

SÜREYYA BÜYÜK BİR PİŞMANLIK YAŞIYOR

Süreyya, Parla yüzünden Kerem’e karşı gereksiz hareketlerinden dolayı üzüntü duydu. Kendini Kerem'e affettirmek ve Kerem’in gönlünü alıp için ona bir sürpriz yaptı. Bu sürpriz Kerem’i çok şaşırttı.

PARLA HER ŞEYİ ÖĞRENİYOR

Parla, Kerem’le Süreyya’nın arasında geçenleri öğrenmek için konağa geldi. Süreyya’nın Kerem’e yaptığı sürprizi tesadüfen öğrendi.

SÜREYYA'NIN PLANI...

Süreyya’nın planı Kerem’le onu birbirlerine iyice yakınlaştırdı. Süreyya için her şey yolunda gitmeye başlamışken hiç beklemediği bir anda hayatını etkileyecek bir teklif aldı. Öte yandan Tarık Rana ve Cem’i birlikte görünce kıskançlıktan ne yapacağını şaşırdı.

ELİF’İN DÖRDÜNCÜ SEZON HİKAYESİ

Üçüncü sezonun sonunda Melek ve Yusuf’un evlenip başka bir şehre yerleşme kararı almalarıyla Elif’in tüm hayatı değişir. Yolda başlarına gelen kaza sonucu Yusuf yaşamını yitirirken Melek ortadan kaybolur. Melek’in de kazada öldüğü düşünülür. Araçtan sağ çıkan Elif ise kendini hastanede bulur. Bu kazadan altı ay sonra ise Elif’in yolu Yusuf’un halası Macide’nin evine düşer. Burada bambaşka bir yaşama başlayan Elif, Macide’nin damadı Tarık’ın baskılarıyla karşı karşıya kalır. Macide’nin mirasının peşinde olan Tarık Elif’i ortadan kaldırmak için türlü oyunlara başvuracaktır.

ELİF OYUNCU KADROSU VE TEKNİK EKİP

Oyuncular: İsabella Damla Güvenilir, Selin Sezgin, Nevzat Can, Yıldız Asyalı, Hasan Ballıktaş, Derya Şen, Deniz İrem Morkoç, Murat Prosçiler, Nur Gürkan, Özge Yıldırım, Berna Keskin, Seyda Bayram, Mediha Aydın, Cenay Türksever, Burcu Karakaya, Uğur Özbağı, Melis Koç, Ömer Faruk, Parla Şenol

Yönetmen: Betül Sevim, Çağıl Aydoğdu

Yardımcı Yönetmen: Atıl Akbel

Yapımcı: İnci Gülen Oarr

Yapım Koordinatörü: Tayfun Yaman Aydın

Görüntü Yönetmeni: Baybars Tekin, Faruk Harmankaya

Müzik: Murat Evgin

Uygulayıcı Yapımcı: Nuri Öz

Senaryo: Rüya İstanbul

Kaynak: AjansHaber