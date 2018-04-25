Elif 718. Bölüm yeni fragman izle - Şafak ve Jülide'nin aşkı

Elif 718. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı. 25 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 718. Bölümde neler olacak? Elif yeni bölüm ile ilgili detaylar haberimizde.

Kanal 7'nin her gün beğenilerek takip edilen dizisi Elif, yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Elif dizisinin 718. bölüm fragmanı yayınlandı. Elif dizisi 718. bölümü yine heyecan dolu olacak. Elif 718. bölüm de Şafak ve Jülide'nin aşkı ortaya çıkacak mı? Elif 718. Bölüm Fragmanı İzle ve Elif ile ilgili diğer detaylar haberimizin ayrıntılarında.

718. Bölüm

Elif, Kerem ve Süreyya’ya annesiyle ilgili bildiği herşeyi anlatır. Ayakkabı projesinin reklam yüzü olmayı annesini bulmak için çok istediğini söyleyen Elif’in sözleri Kerem ve Süreyya’yı derinden sarsar. Kerem bunun üzerine Elif’i hayal kırıklığına uğratmamak için yeniden işine dört elle sarılmaya karar verir. Öte yandan Tülay ve Veysel İnci’ye sürpriz bir doğum günü yapmaya karar verir. Leman ve Alev’le karşılaşan Veysel onları da partiye çağırmak zorunda kalır. Leman ilk başlarda gitmek istemese de Alev partide Şafak’ın aşık olduğunu kadını bulabileceklerini söyleyerek onu ikna eder. Leman Şafak’ın Jülide’ye aşık olduğunu anlayacak mı?

ŞAFAK VE JÜLİDE’NİN AŞKI ORTAYA ÇIKACAK MI?

Elif’te bu akşam Elif’in anlattıklarından çok etkilenen Kerem yeniden projesini ele almaya karar verir. Leman ise Şafak’ın aşık olduğu kadını bulmak için hareket geçer. Leman Şafak ve LJülide arasında geçenleri öğrenebilecek mi?