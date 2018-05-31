Elektrikli arabanın avantajları ve dezavantajları

Gelişen teknolojiyle birlikte otomobillerde de bir devrim niteliğinde olan elektrikli araba ortaya çıkmıştı. Peki petrol fiyatlarının da yükselmesiyle her geçen gün daha fazla merak uyandıran elektrikli arabanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Benzin motorları yerine elektrik motorlarıyla çalışan elektrikli arabalar gerek petrol fiyatlarının da yükselmesiyle gerek gelişen teknoloji sayesinde her geçen gün daha fazla ilgi çeker hale geliyor. Elektrikli arabanın avantajları arasında diğer arabalara oranla son derece ekonomik olması insanlar için elektrikli arabaları çekici kılıyor. Yalnız henüz yeterince alt yapının olmaması elektrikli arabanın dezavantajları arasında yer alıyor ve insanların kafasını karıştırıyor. Bu bakımdan baktığımızda elektrikli araba hakkında detaylıca bilgiye sahip olmak gerekiyor. İşte elektrikli arabanın tüm avantajları ve dezavantajları...

Elektrikli arabanın avantajları ve dezavantajları

Elektrikli arabanın birçok avantajı ve dezavantajı bulunmaktadır. Elektrikli araba almak isteyenlerin tüm detayları göz önünde bulundurması gerekmektedir. Her ne kadar kulağa sorunsuz gibi gelse de henüz fazla kullanılan bir teknoloji olmaması sebebiyle riskli bir seçim olabilir.

Elektrikli arabanın avantajları nelerdir?

-Yakıt tasarrufu. Birçok avantajının yanında şüphesiz insanlar için en çekici hale getiren etkenlerden bir tanesi.

-Normal otomobillerin egzoz salınımına bağlı olarak neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçmesi, son derece çevreci olması.

-Teşviklerden dolayı vergi oranının %3 olması.

-Çift motoru sebebiyle daha yüksek performans gösterebilmesi.

- Petrole bağımlılığın azalıyor olması.

Elektrikli arabanın dezavantajları nelerdir?

- Alıcı için en büyük dezavantajlardan biri satın alma maliyetinin diğer arabalara oranla yüksek oluşu.

- Pil sebebiyle araçların daha ağır olması

- Pil ömrü doldukça değiştirme maliyetinin ortaya çıkması.

- Alt yapının yeterli olmaması sebebiyle henüz yeterli şarj noktalarının olmaması.

-Elektrik şarj cihazlarının çok uzun yol götürecek yapıda olmaması da büyük bir dezavantaj olarak görülmektedir.

Şarj istasyoları ve maliyeti nedir?

Henüz yeterli olmasa da elektrikli otomobiller yaygınlaştıkça sarj istasyonları artacaktır. Evde şarj olması 8 saati bulan elektrikli araçları bir hızlı şarj istasyonunda 30 dakika gibi kısa bir sürede şarj edebilirsiniz. Aracı şarj edebilmek için şarj kablosunu arabaya takmak ve bir kredi kartı ya da özel bir kartla aracı şarj edebilmek yeterli olacaktır.

Bataryalar ne kadar dayanıyor?

Araç her gün şarj edilse ve 100-150 km yol gitse 2 bin batarya ömrü olduğu söylenir bunun sonucunda aküleri 6 yılda ömrünü dolduracaktır. Ancak arabanın veriminin düşmemesi açısından 2-3 senede bir akü değişimi yapılabilir.

Kaynak: AjansHaber