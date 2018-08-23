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23 Ağustos 2018 21:23 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2018 21:22

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesinde bunalıma giren Doğan Ş., tırmandığı elektrik direğinde, tellere sarılarak akıma kapılıp, yaşamına son verdi.

Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

Olay, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi problemler yaşadığı için bunalıma girdiği iddia edilen Doğan Ş., elektrik direğine tırmandı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elektrik tellerine sarılan genç, elektrik akımına kapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci elektrik direğinden indirdi. Sağlık ekipleri, Doğan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gencin cesedi otopsi yapılmak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler: adana


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