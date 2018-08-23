Elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Adana'nın Aladağ ilçesinde bunalıma giren Doğan Ş., tırmandığı elektrik direğinde, tellere sarılarak akıma kapılıp, yaşamına son verdi.
Olay, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ailevi problemler yaşadığı için bunalıma girdiği iddia edilen Doğan Ş., elektrik direğine tırmandı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elektrik tellerine sarılan genç, elektrik akımına kapıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci elektrik direğinden indirdi. Sağlık ekipleri, Doğan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Gencin cesedi otopsi yapılmak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA