Elazığ'da trafik kazası: Yaralılar var

Elazığ'da kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Bu kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu mevkiinde meydana geldi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Y.Ç. idaresindeki kavun yüklü kamyonet ile R.T. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

Kaynak: Ajanslar